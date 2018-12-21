Московский Индустриальный Банк предлагает оформить дебетовую карту «Семейка» .

Стоимость обслуживания карты составляет 189 рублей, 2,5 доллара либо 2,5 евро в месяц. Плата не взимается при соблюдении одного из условий: сумма покупок в предыдущем месяце составляет не менее 20 тыс. рублей либо минимальный неснижаемый остаток на счете карты составляет не менее 20 тыс. рублей. Срок действия карты — пять лет.

Комиссия за выдачу наличных в устройствах банка не взимается при снятии до 500 001 рубля, 6 501 доллара или 6 501 евро в месяц, а если сумма снятия выше, то комиссия составит 3%. В банкоматах и ПВН сторонних банков при снятии наличных в пределах такого же лимита комиссия составит 1%, минимум 199 рублей, 4 доллара или евро, свыше лимита — 4%, минимум 199 рублей, 4 доллара или евро.

По карте предусмотрен cash back в размере 5% в категориях «детские магазины» и «аптеки» и 1% за любые другие покупки. Максимальная сумма вознаграждения — 5 тыс. рублей в месяц.

Держателю карты предоставляются бесплатные услуги: детский консьерж-сервис и сервис «Семейный доктор 24/7» (телемедицина).



«Преимуществом карты является наличие у ее держателя и членов его семьи возможности пользоваться бесплатными сервисами дистанционных медицинских консультаций, а также консультационными услугами в части детского образования, развития и досуга. Кроме того, карту выделяют бесплатное обслуживание при выполнении необходимых условий и наличие cash back», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.