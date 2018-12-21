Минимальная месячная зарплата в Венесуэле, увеличенная до 4,5 тыс. суверенных боливаров с 1 декабря, в настоящее время равна 10,05 доллара. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка страны, который в четверг установил обменный курс на отметке в 447,6 суверенных боливара за доллар.

В течение этой недели официальный курс доллара в Венесуэле вырос на 15%. После проведения деноминации 20 августа, в ходе которой с купюр убрали пять нулей, доллар в Венесуэле сразу подорожал в 24 раза, а затем продолжил расти в цене.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, дефицитом продовольствия и лекарств. Согласно данным парламентского комитета по финансам, с января по ноябрь этого года рост цен составил 702 тыс. процентов, а в годовом выражении — 1,29 млн процентов.