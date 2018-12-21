Минэкономразвития РФ утвердило список новых регионов, которые будут включены в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Комиссия рассмотрела заявки 39 регионов, которые представили свои региональные программы по повышению производительности труда. Право стать участниками проекта в 2019 году получили 15 регионов, представившие лучшие программы: Алтайский край, Владимирская, Волгоградская области, Санкт-Петербург, Ивановская, Калининградская области, Красноярский край, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Тамбовская, Томская области, Удмуртская Республика, Челябинская, Ярославская области.

Как пояснили в МЭР, эти регионы получат доступ к специальным мерам поддержки: льготным займам на техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам на НИОКР в размере до 300 млн рублей от фонда «Сколково», налоговым преференциям, программе поддержки автоматизации и использования цифровых технологий, экспортному акселератору для выхода на новые рынки сбыта. Кроме того, предприятия, участвующие в региональных программах, могут воспользоваться адресной поддержкой в оптимизации производственных процессов и переобучением сотрудников по лучшим мировым методологиям повышения производительности.

Отбор производился на конкурсной основе по двум критериям, рассказали в министерстве. «С одной стороны, оценивался потенциал экономики региона с точки зрения роста в несырьевых отраслях, с другой — качество подготовленной региональной программы. Качество программы рассматривалось на основе проработанности плана действий, обоснованности выбранных приоритетных секторов, количества заявок на участие в программе от предприятий региона, наличия управленческого механизма для реализации программы, возможности обеспечить участие компании-партнера (образцовое предприятие) для сопровождения работы предприятий», — привела пресс-служба слова директора департамента производительности и эффективности МЭР Юлии Урожаевой.

Уже участвующие в программе повышения производительности 16 регионов перейдут в национальный проект автоматически. Таким образом, в 2019 году специальными мерами поддержки сможет воспользоваться 31 регион.



Все регионы, участвующие в нацпроекте, получат индивидуальные цели по повышению производительности труда для целевой группы компаний региона. Такие цели будут рассчитаны на основе метода анализа больших данных системы ФНС. Методика расчета позволяет обеспечить единый набор данных для всех участников проекта, прозрачность расчетов. Предприятиям не придется предоставлять данные — они будут выгружаться из системы ФНС.