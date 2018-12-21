Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил перед ВЭБом задачу снижать риски при отборе и финансировании проектов.

«Задача ВЭБа — не просто деньги раздавать, а снижать риски. И при рассмотрении проектов оценивать их будет не только государственная корпорация, но и, конечно, банки. А вклад в ВВП проектов, которые финансируются с участием ВЭБа, потенциально должен оставить до 1% ежегодно», — сказал Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка.

По его словам, ВЭБ должен участвовать в альянсах при финансировании важных для страны проектов через механизмы фабрики проектного финансирования.

«Для этого можно использовать различные финансовые инструменты, участие в капитале, гарантии, ну и просто кредиты с тем, чтобы обеспечить клиенту комфортный уровень ставки, а участникам синдикации — снижение рисков», — добавил Медведев.

Он напомнил, что ВЭБ получил новые полномочия и теперь может координировать деятельность институтов развития. «Экспертиза проектов, которую проводит ВЭБ, должна выйти на новый уровень. И такой подход, надеюсь, позволит государственной корпорации активнее влиять на рост реального сектора экономики», — отметил премьер-министр.