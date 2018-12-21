Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев концептуально поддержал идею передачи дочерней кредитной организации «ВЭБ.РФ» — Связь-Банка в собственность Промсвязьбанка. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает ТАСС.

«По Связь-Банку сейчас идет подготовительная работа. Работает Центральный банк, Министерство финансов и мы. Наше обязательство — передать «чистым» Связь-Банк. Окончательное решение не принято, но в целом, концептуально, такой подход одобрен председателем правительства, но когда будут выяснены все финансовые обстоятельства по сделке, эта сделка подлежит рассмотрению на наблюдательном совете», — сказал Шувалов.

Глава «ВЭБ.РФ» отметил, что вопрос о денежной стороне сделки будет зависеть от оценки состояния банка. «У нас есть свое понимание справедливой стоимости Связь-Банка, но для ВЭБа эта сделка важна не только из-за материальной стороны», — пояснил Шувалов. Он уточнил, что «ВЭБ.РФ» не заинтересован в наличии коммерческого банка внутри группы.

При этом Шувалов не исключил, что «ВЭБ.РФ» выкупит часть активов у Связь-Банка, чтобы банк «не был обременен какими-то сомнительными активами».

В начале декабря Шувалов сообщил о предложении ВЭБа Минфину и ЦБ РФ по передаче Связь-Банка на баланс Промсвязьбанка. В свою очередь в Промсвязьбанке сказали, что проводят финансовую оценку Связь-Банка.

Ранее к Связь-Банку был присоединен банк «Глобэкс». ВЭБ пытался продать их по отдельности, однако этого сделать не удалось.



Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку должны перейти кредиты, выданные санкционным предприятиям из сферы ОПК.

