Мониторинг реализации национальных проектов будет идти в ежедневном режиме онлайн, все показатели должны быть в компьютерах у министров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если говорить об оперативном мониторинге, то он будет происходить ежедневно в режиме онлайн. Это должно быть практически у всех, даже не практически, а на самом деле у всех министров и курирующих вице-премьеров в компьютерах, и они должны смотреть, что по каждому показателю происходит», — сказал глава правительства. По его словам, в случае необходимости министры должны будут вмешиваться и вносить коррективы, «в данном случае не обойтись без ручного управления».

Стратегический мониторинг хода исполнения нацпроектов будет осуществляться на уровне президентского совета, а также на уровне правительства, где дважды в год будут подводиться промежуточные итоги. Кроме того, по словам Медведева, помощь в мониторинге должны оказывать общественные и экспертные структуры, в том числе Общероссийский народный фронт и партия «Единая Россия». «Мы сможем следить за тем, что реально происходит. Так что в целом хочу доложить Вам, что мы готовы к тому, чтобы эту работу развернуть в полном объеме», — обратился премьер к президенту.

Как сообщил Медведев, всего будет контролироваться около 1,6 тыс. показателей. При этом, по его словам, «должна быть создана пирамида» целей, наверху которой — укрупненные показатели, а ниже — более дробные. «Но мы должны видеть всю картинку, потому что в противном случае мы будем совершать ошибки», — заметил премьер.