В России 13% пользователей оплачивают покупки с помощью криптовалют, говорится в результатах опроса «Лаборатории Касперского». Большинство (88%) россиян предпочитают оплачивать покупки банковской картой, 76% пользуется платежными системами и онлайн-кошельками, а 38% выбирают бесконтактные методы оплаты.

Каждый четвертый житель России лично сталкивался с теми или иными инцидентами, в результате которых терял деньги или подвергал риску конфиденциальность своих финансовых данных.

При этом в России 79% пользователей знают о том, что в сети их могут подстерегать те или иные киберугрозы финансового характера.

Также 60% российских пользователей избегают покупок в тех интернет-магазинах, в которых когда-либо случались инциденты, затрагивающие данные клиентов, а 47% респондентов отметили, что они с большей охотой совершали бы интернет-платежи, если бы имели надежную защиту для финансовых трансакций.

В случае утери или кражи устройства 59% пользователей сильнее всего переживали бы именно за финансовые данные, а не за личные или рабочие файлы. При этом 15% пользователей хранят на своих девайсах банковскую информацию.