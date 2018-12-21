Криптовалютная биржа Huobi включила в особую категорию 32 токена, присвоив им метку «ST», которые могут подлежать делистингу в дальнейшем. Разработчики этих токенов не предоставляют бирже отчеты в установленные сроки, либо объемы торгов с этими криптовалютами на протяжении 15 дней не превышают 50 тыс. долларов.

Таким образом, в список попали APPC, BCV, BFT, DAT, DGD, EKO, ENG, EVX, GAS, IDT, IIC, LUN, MDS, MT, MTL, MTN, MTX, OST, PRO, QSP, QUN, RCN, RDN, RTE, SALT, STK, TNT, UTK, WPR, XMX, ZJLT и ZLA, сообщает Ttrcoin .

Криптобиржа отметила, что проведет повторную оценку объемов торгов 26 декабря. Если они по-прежнему будут оставаться низкими, Huobi может принять решение об их делистинге.