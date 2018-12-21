Крупнейшая американская криптовалютная компания Coinbase начала предоставлять услуги резидентам островов Гернси и Мэн, Литвы, Исландии, Андорры и Гибралтара.

В дальнейшем они могут получить доступ к работе с Coinbase Pro и Prime, а в следующем году криптобиржа продолжит более агрессивный выход на новые рынки, сообщает ForkLog .

По словам главы британского представительства Coinbase Жишана Фероза, компанию интересуют рынки «близкие к юрисдикциям нынешнего присутствия».