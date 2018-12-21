Команда IOTA Foundation оценила взлом новой хэш-функции Troika в 200 тыс. евро – в фиатной валюте или MIOTA. Такую сумму может получить любой, кто взломает созданное специалистами компании Cybercrypt решение, сообщает Anycoin .

Таким образом, в каждом из 12 раундов соревнования участникам необходимо успешно повести атаку на коллизию или прообраз при использовании модели безопасности 243-trit. При этом в каждом раунде для обоих видов атак установлена своя сумма вознаграждения.