Житель Мурома приговорен Муромским городским судом к одному году и восьми месяцам ограничения свободы за майнинг биткоинов с использованием серверов компьютеров государственной интегрированной системы телекоммуникаций одного из регионов РФ.

Как сообщает ТАСС , он признан виновным по ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»).

Мошенник установил на свой компьютер вредоносные программные продукты и в январе 2017 года использовал их для получения незаконного удаленного доступа к серверам, функционирующим в диапазоне Государственной интегрированной системы телекоммуникаций одного из регионов РФ. После нейтрализации средств защиты, содержащейся на них компьютерной информации, мужчина использовал сервера для майнинга криптовалюты.