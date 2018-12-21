В 2018 году объем российского рынка Интернета вещей составил 3,67 млрд долларов США, говорится в годовом отчете Russia Internet of Things Market 2018-2022 Forecast компании IDC.

В период с 2018 года по 2022 год включительно инвестиции в оборудование, программное обеспечение, услуги и связь, привлеченные для создания решений Интернета вещей, будут расти в среднем на 18% ежегодно (CAGR). На конец 2022 года расходы на Интернет вещей со стороны конечных пользователей в России составят 7,61 млрд долларов США.

При этом основными факторами, влияющими на развитие рынка Интернета вещей, IDC видит стратегические инициативы компаний по построению цифровых предприятий и решение таких задач, как интеграция ИТ с операционной деятельностью, оптимизация бизнес-процессов и повышение их эффективности, рост конкуренции внутри индустрий.

Производство и транспорт остаются лидирующими отраслями по инвестициям в Интернет вещей. Третий по объему инвестиций сегмент частных пользователей вкладывает в развитие рынка за счет растущего использования умных устройств населением, распространения «умных домов» и решений по безопасности частного транспорта.

Инвестиции в ИТ-услуги и оборудование составляют около 70 % от всего рынка. IDC видит растущий интерес к применению аналитических программных решений для извлечения ценной информации из данных с умных устройств.