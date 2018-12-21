Газпромбанк до конца 2018 года рассчитывает получить от своего основного акционера — «Газпрома» бессрочные субординированные депозиты в размере 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

«Стратегия банка предусматривает плановое увеличение капитала как за счет капитализации прибыли, так и за счет внешних источников, в том числе средств основного акционера. В этом году банк рассчитывает получить 10 млрд рублей дополнительного капитала в форме бессрочных субординированных депозитов», — сообщили в пресс-службе.

«Решения по дальнейшему увеличению капитала Газпромбанка будут приниматься акционерами дополнительно, в следующем году», — добавили в пресс-службе.



Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что «Газпром» может докапитализировать ГПБ на 10 млрд рублей в ближайшие месяцы. В этом году «Газпром» уже разместил в ГПБ бессрочные беспроцентные субординированные депозиты на 15,5 млрд рублей.