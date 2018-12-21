Компания Facebook готовится запустить собственный стейблкоин — криптовалюту, которая будет привязана к американскому доллару для осуществления денежных переводов через принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.

Сейчас Facebook занят разработкой стратегии, которая включает план депозитарных активов для обеспечения стоимости stablecoin. При этом пилотным рынком станет Индия, где WhatsApp пользуется популярностью и насчитывает более 200 миллионов пользователей, сообщает Bloomberg , ссылаясь на источники.

В Facebook не подтвердили и не опровергли разработку собственной криптовалюты.

По словам представителя компании, Facebook изучает способы использования блокчейна. Сейчас собирается небольшая команда, которая работает в этом направлении и изучает новые возможности, добавил он.