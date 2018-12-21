Блокчейн-стартап ConsenSys может уволить 50-60% сотрудников из общего трудового резерва компании в 1 200 человек, так как компания активно пересматривает свой портфель блокчейн-проектов, сокращая его состав, либо урезая финансирование стартапам.

До настоящего времени компания оказывала поддержку примерно 36 различным стартапам, в командах которых работает от пяти до 50 человек, сообщает Ttrcoin , ссылаясь на The Verge. ConsenSys начинает урезать собственный портфель блокчейн-проектов, которым теперь придется искать источники финансирования на стороне.

ConsenSys не отрицает наличия у нее подобных планов и заявляет, что ведет переговоры со стартапами, чтобы «определить дальнейший вектор развития, станут ли они частью ConsenSys 2.0 или же независимыми организациями». При этом у абсолютного большинства спонсируемых ConsenSys проектов пока нет продукта, доходы с которого они могли бы использовать для финансирования собственной деятельности.