Эксперты Российской экономической школы (РЭШ) ожидают серьезного влияния на экономику РФ в 2019 году возможного ужесточения санкций со стороны США и европейских стран.

«Санкции уже сильно увеличили стоимость денег в России, что ведет к существенному сокращению инвестиций. Введение новых санкций, таких как запрет на покупку госдолга, ограничение по долларовым операциям, отключение от системы SWIFT могут сделать шансы на рост инвестиций в российскую экономику еще более призрачными», — отмечает ректор вуза Рубен Ениколопов.

Ужесточение санкционного режима может произойти на фоне событий вокруг Украины, обвинения РФ во вмешательстве в выборы и новых шпионских скандалов, поясняют эксперты.

Среди глобальных тенденций, которые будут оказывать влияние на российскую экономику, — дезинтеграционные процессы, усиление протекционизма, торговая война США и Китая, считают профессора РЭШ. «Российская экономика уже находится в состоянии стагнации по внутренним причинам. Если к этому добавятся еще и внешние факторы в виде общего замедления мировой экономики, например из-за торговых войн, то это практически полностью лишит российскую экономику хоть каких-то шансов на заметный рост», — указывает Ениколопов.

Изменение налогообложения нефтяников приведет к тому, что нефтяные котировки будут оказывать большее влияние на цены на топливо на внутреннем рынке, опасаются профессора РЭШ.

«Это делает цену на топливо в России гораздо более чувствительной к изменениям нефтяных котировок. Рост цен на нефть на мировом рынке, который прежде нивелировался внутри страны экспортным налогом, теперь будет в большей степени транслироваться в цены на топливо внутри страны. В 2018 году потребители бензина это очень хорошо почувствовали — а в следующем эффект может быть даже более значительным, что чревато ростом социальной напряженности», — приводятся слова профессора РЭШ Натальи Волчковой.