Потенциальный рост российской экономики оказался в два раза меньше общепринятой оценки — лишь 0,7%, а не 1,5%. К такому выводу пришли аналитики Альфа-Банка в своем исследовании, сообщает РБК.

Аналитики Альфа-Банка выделили несколько причин, которыми они объясняют свою пессимистичную оценку потенциального роста.



В первую очередь это ограниченный инвестиционный рост: доля инвестиций в ВВП в России составляет 22% против 24% в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом за последние десять лет инвестиции снизились на 1%.

Второй причиной Альфа-Банк называет стагнирующий рынок труда. Без учета жителей Крыма работающее население России составляет 76 млн человек. То есть за десять лет предложение рабочей силы сократилось на 4%. Население в России стареет, а количество молодежи уменьшается.



Третья причина слабого потенциального роста — замедление роста производительности труда, констатируют аналитики. Более пяти лет рост производительности колеблется в районе 1—1,5%. Это компенсируется за счет удлиненного рабочего дня: меньше людей работают дольше. Данную тенденцию могли бы переломить инвестиции в инновации, но пока они находятся на низком уровне, отмечают аналитики.

Сейчас разрыв между фактическими и потенциальными темпами роста примерно нулевой, оценивают экономисты Альфа-Банка, а значит, даже при том низком прогнозе правительства по росту ВВП в 2019 году (1,3%) возникает риск перегрева экономики и, соответственно, ускорения инфляции. Перегрев, затрагивающий какой-либо отдельный сектор экономики, также чреват возникновением пузыря на этом рынке.



С 2000 года Россия пережила два периода перегрева экономики — в 2006—2008 годах и 2010—2012 годах, напоминает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По ее словам, если по итогам предыдущего кризиса перегрев был заметен в системе розничного кредитования, то на этот раз он может затронуть и другой сектор, например ипотечный.