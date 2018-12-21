Биржевой курс доллара уже после окончания основной сессии пятницы преодолевал отметку в 69 рублей. Верхняя граница диапазона пятничных котировок составила чуть меньше 69,01 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Напомним, нижняя граница пятницы составляет около 67,86 рубля.

Доллар закрыл основную валютную сессию на Московской бирже в плюсе на 44 копейки — на уровне 68,73 рубля (на 19:00 мск).

На 20:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составлял 68,9 рубля (плюс 61 копейка к уровню закрытия торгов четверга).



Курсовой диапазон по евро также немного расширился вверх после основной сессии и составляет на текущий момент 77,82—78,61 рубля за евро. Курс на 20:47 равнялся 78,48 рубля за евро (плюс 15 копеек к предыдущему закрытию).