Ежедневно в мире появлялось в среднем шесть криптоматов в текущем году.
Общее количество установленных в мире криптоматов удвоилось в этом году по данным DataLight.
При этом активнее всего такие машины устанавливались в начале текущего года, когда цены многих криптоактивов были в несколько раз выше, чем сейчас, сообщает ForkLog. В 2018 году этот бизнес активно развивался, поскольку ежедневно в мире появлялось в среднем шесть криптоматов.
Всего в мире насчитывается более 4000 криптоматов, в подавляющем большинстве из которых есть возможность покупки биткоина. Многие устройства поддерживают и наиболее ликвидные альткоины, включая litecoin, ethereum, bitcoin cash, dash, monero, dogecoin и zcash.
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