Общее количество установленных в мире криптоматов удвоилось в этом году по данным DataLight.

При этом активнее всего такие машины устанавливались в начале текущего года, когда цены многих криптоактивов были в несколько раз выше, чем сейчас, сообщает ForkLog . В 2018 году этот бизнес активно развивался, поскольку ежедневно в мире появлялось в среднем шесть криптоматов.

Всего в мире насчитывается более 4000 криптоматов, в подавляющем большинстве из которых есть возможность покупки биткоина. Многие устройства поддерживают и наиболее ликвидные альткоины, включая litecoin, ethereum, bitcoin cash, dash, monero, dogecoin и zcash.