Временная администрация КБ «Агросоюз», назначенная в связи с отзывом его лицензии 7 ноября этого года, в ходе обследования финансового состояния банка установила, что его должностными лицами были осуществлены операции с признаками вывода активов путем передачи прав требования заемщиков банка и продажи ценных бумаг, а также посредством выдачи наличных денежных средств из кассы банка на общую сумму более 10 млрд рублей.

Кроме того, руководство банка препятствовало деятельности временной администрации путем уклонения от передачи ей кредитной документации, необходимой для исполнения возложенных на нее обязанностей, указано в сообщении пресс-службы Центробанка.

По оценке временной администрации, размер имущества (активов) банка недостаточен для исполнения его обязательств перед кредиторами. В этой связи Банк России направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании «Агросоюза» банкротом. Рассмотрение дела назначено на 4 февраля 2019 года.



Информация об осуществленных должностными лицами банка «Агросоюз» финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.