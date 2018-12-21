Сбербанк и фирма «1С» объявили акцию для индивидуальных предпринимателей и ООО на всех режимах налогообложения и предлагают бесплатный год работы в облачном сервисе «1С:БизнесСтарт» для малого бизнеса.

Специальное предложение действует с 15 декабря 2018 года до конца 2019 года для индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса, имеющих счет в Сбербанке, не зарегистрированных ранее на сайтах 1cbiz.ru и 1cfresh.com.

Сервис позволяет вести бухгалтерский учет, продажи и закупки, отражать свои доходы и расходы, контролировать оплату и остатки товаров. Пользователи могут выписывать необходимые документы и проводить анализ бизнеса. Также в «1С:БизнесСтарт» можно рассчитывать зарплату сотрудников, отпускные и больничные, производить расчет налога и сдавать налоговую отчетность через интернет, говорится в сообщении Сбербанка.

В сервисе «1С:БизнесСтарт» поддерживается работа с онлайн-кассами, интеграция с ЕГАИС, ГИСМ, ФГИC Меркурий. Предоставляется круглосуточная техническая поддержка.