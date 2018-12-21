Ситуация на российском финансовом рынке в ноябре 2018 года оставалась спокойной, несмотря на снижение цен на нефть. Об этом сообщает Центральный банк России в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

«Произошедшее существенное снижение нефтяных цен практически не отразилось на динамике курса национальной валюты. Модельные оценки подтвердили значимое повышение устойчивости курса рубля к колебаниям цен на нефть», — говорится в сообщении.

Также регулятор отмечает продолжающийся тренд на стабилизацию рынка ценных бумаг. Средний размещенный объем в рамках аукциона Минфина по первичному размещению ОФЗ в ноябре вырос. Нерезиденты продолжили плавно сокращать позиции на рынке ОФЗ.

Также регулятор отмечает, что на глобальных рынках в ноябре произошло смягчение ожиданий инвесторов по поводу траектории базовой процентной ставки ФРС США в 2019—2020 годах, что обеспечило восстановление спроса на активы стран с формирующимися рынками.