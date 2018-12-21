Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019 года, с полной стоимостью кредита от 10% до 30%. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования», — поясняется в сообщении.



Одновременно принято решение о сохранении числового значения национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов. В условиях неравномерного роста кредитной активности и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным, уточняет регулятор.