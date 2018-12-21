Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского Донхлеббанка. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 декабря 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации публичное акционерное общество «Донхлеббанк», регистрационный номер № 2285, Ростов-на-Дону (приказ Банка России от 21 декабря 2018 года № ОД- 3269)», — говорится в сообщении.



Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований других нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

«Ключевым направлением деятельности Донхлеббанка являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Надзорный орган на протяжении текущего года неоднократно выявлял недооценку Донхлеббанком кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации. Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала) и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства», — поясняет регулятор.

Кроме того, на протяжении 2018 года Донхлеббанк также допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган.

Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



Донхлеббанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.

