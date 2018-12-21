Центральный банк Мексики в четверг объявил о повышении ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов — до 8,25%, что является повторением рекордного уровня января 2008 года.

Как сообщил банк, решение принято на фоне инфляционных рисков, связанных с неуверенностью в экономических и политических процессах, нестабильностью рынков и национальной валюты песо. Также банк отмечает, что на повышение ставки повлияло недавнее решение об увеличении минимальной зарплаты в латиноамериканской стране.

С начала года ЦБ Мексики повышал уровень ставки уже четырежды — каждый раз по 25 базисных пунктов. Предыдущее повышение имело место 15 ноября.

Повышение ставки произошло на фоне решения Федеральной резервной системы США повысить базовую процентную ставку до 2,25—2,5% с 2—2,25% годовых.