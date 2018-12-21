Главе фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера предъявили обвинение в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК). Об этом сообщает корреспондент РБК с заседания Тверского суда Москвы. В суд также поступило ходатайство о его заочном аресте. Его рассмотрят 21 декабря.

В середине ноября советник генпрокурора Николай Атмоньев сообщил, что против Браудера возбудили новое уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ. Он добавил, что сообщество было нужно для осуществления уклонения от налогов, хищения бюджетных средств России и преднамеренного банкротства. По словам советника, эта статья подпадает под действие конвенции ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Атмоньев указал, что установлена целая сеть компаний, кредитных учреждений Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, «через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов».