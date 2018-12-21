Доля безналичных платежей в магазинах сети «Перекресток» в ноябре 2018 года превысила 60%. Об этом в интервью Банки.ру рассказал директор по маркетингу торговой сети «Перекресток» Дмитрий Медведев.

«Последние два года мы наблюдаем уверенный рост количества безналичных платежей в наших магазинах, — отметил он. — Накопительно по итогам 2018 года доля безналичных платежей уверенно превысила долю наличных расчетов. В ноябре 2018 года доля безналичных платежей была выше 60%».