Кредитные организации, в том числе Сбербанк и ВТБ, должны передать Промсвязьбанку кредиты по гособоронзаказу в течение полугода, до мая 2019 года, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Там, конечно, распоряжение вышло, по нему идет активная работа между банками с обеих сторон, Минпромом и ЦБ. Но там, собственно, и срок в законе значительно больше, там шесть месяцев. То есть в течение полугода они должны передать. Первый перечень, первый транш — он небольшой», — сказал замминистра.

Он отметил, что это распоряжение вышло в ноябре, «соответственно, до мая есть время все это сделать».

«Там конкретный перечень кредитов. Там не только Сбербанк и ВТБ, там и другие банки», — добавил Моисеев.