Новый Интернет-банк работает на любой операционной системе, имеет функциональный и удобный интерфейс. Удобство навигации Интернет-банка позволяет легко совершать платежи и запрашивать выписки. В системе обновлен текущий функционал, а также добавлен ряд новых сервисов и услуг. Среди них массовая подпись документов, сервис «Аналитика» и онлайн-конверсия, а также совершенно новый, хорошо зарекомендовавший себя на рынке сервис «Светофор».

Теперь клиенты Банка, формируя платежный документ, видят актуальные данные о поставщике и, если риски высоки, могут отменить трансакцию. Преимущество «Светофора» в постоянном мониторинге бизнес-партнеров, который не требует никаких дополнительных усилий. Сервис реализован на платформе Контур.Фокус от компании СКБ Контур.

«Мы рады представить нашим клиентам совершенно новый, отвечающий современным тенденциям Интернет-банк. В него добавлены функциональные сервисы, которые невозможно было реализовать в прежней версии. Нет сомнений в том, что «Светофор» будет востребован у клиентов, о возможности его интеграции в систему нас просили предприниматели», – рассказала директор Департамента по работе с массовым сегментом банка «Возрождение» Наталья Тупикина.

«Компании, как правило, серьезно проверяют поставщиков перед началом сотрудничества, но потом редко актуализируют данные. А между тем, компания может обанкротиться, обрасти долгами или просто оказаться не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, – комментирует менеджер проектов СКБ Контур Евгений Иванченко. – Используя наш сервис, клиент, посредством специальных световых сигналов, перед отправкой денег может узнать о крупном арбитраже, который появился неделей раньше, или о том, что контрагент перестал рассчитываться по кредитным обязательствам перед банками. Если эти факты критичны для клиента, он может отложить или вовсе отменить платеж».