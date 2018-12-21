Новые версии отличают лаконичный интерфейс, интуитивно понятная логистика, легко настраиваемые шаблоны операций, расширенный функционал и ряд новых сервисов.

В Мобильном и Интернет-банке клиентам доступны платежи, переводы, операции со счетами и картами, погашение кредитов, помощник выбора вкладов и накопительного счета, работа с выписками, информационный сервис и многие другие повседневные банковские операции. Кроме того, реализован сервис конверсионных операций с льготным курсом обмена валюты. При этом клиент может самостоятельно настроить интерфейс сервиса: выбрать любимые операции, сделать шаблоны трансакций и настроить постоянные платежи.

Поскольку традиционно ключевым для банка регионом является Подмосковье, в Интернет- и Мобильном банке только по Московской области представлены более 4 тысяч местных поставщиков услуг (детские сады, школы, организации сферы жилищно-коммунального хозяйства и др.), список которых ежемесячно пополняется новыми партнерами.

Проект был реализован в сжатые сроки: за 4 месяца был запущен интернет-банк (стал доступен в августе 2018), за 6 месяцев – мобильный банк на платформе iOS (в октябре 2018) и за 9 месяцев – мобильный банк на платформе Android (в декабре 2018).

Мобильное приложение «Возрождение онлайн» доступно в онлайн-магазинах App Store и Google Play. QR-коды для скачивания: