Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выберет для выплаты страховых возмещений вкладчикам лишившихся лицензии Донхлеббанка и Руссобанка банки-агенты не позднее 27 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

О дате начала выплат страхового возмещения будет сообщено дополнительно.