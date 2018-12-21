Рубль падает и растет число игроков, уверенных в ослаблении рубля к доллару до Нового года до 70 и выше, сообщает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Первыми могут занервничать держатели ОФЗ. Большинство керри-трейдеров входило в эти бумаги давно, и рост курса выше 68, на мой взгляд, должен ускорить бегство нерезидентов, а это, в свою очередь, вызовет ослабление рубля. Драйвером к падению рубля может стать продолжение коррекции цены на нефть», - поясняет эксперт.

По словам руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, ожидаются продолжения ослабления курса рубля, которые останутся под двойным ударом, со стороны западных санкций и падения спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов в первую очредь.

Учитывая, что на фьючерсном рынке было закрыто очень много длинных и коротких позиций (снизился открытый интерес), то в рамках коррекции для пары доллар/рубль увеличилась вероятность вернуться к уровню 67,85 рубля, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов.

«Если нефть перейдет в фазу роста, то курс доллара упадет до него в течение одной торговой сессии. Если нефть будет создавать продавцам помехи, то это произойдет в чтение двух торговых дней. А так покупатели в паре доллар/рубль себе вчера открыли дорогу к уровню 70,50 рубля. У евро ближайший целевой уровень находится на отметке 80,90 рубля. Внутри дня возможна коррекция до 77,95 рубял за евро. На спот-рынке евро стоит 77,85 рубля, доллар – 68,05 рубля. Открытие торгов стоит ожидать резким падением евро и доллара. Перед налоговым периодом экспортеры будут продавать валютную выручку», - комментирует Антонов.