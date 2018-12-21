Уникальность карты подчеркнута непревзойденным минималистичным дизайном без каких-либо лишних декоративных элементов. Прочность металлической карты и ее долговечность поддерживает специальное покрытие, которое защищает от царапин и отпечатков пальцев. Картой можно оплачивать свои покупки в POS-терминалах по всему миру, а также проводить операции в банкоматах банка и партнеров. Пользователи этой карты получают весь спектр возможностей и привилегий, которые доступны клиентам Альфа Private.



«Сталь – один из самых модных и технологичных материалов, который используют культовые мировые дизайнеры. Главной отличительной особенностью карты является ее лаконичность. На лицевой стороне вы не увидите логотип Альфа Private или Альфа-Банка. Сдержанность подчеркивает индивидуальность клиента и его статус. Главная идея - объединить одновременно в одном платежном средстве ценности высокосостоятельных клиентов – главным образом эксклюзивность», - комментирует Катерина Милеева, управляющий директор Альфа Private.