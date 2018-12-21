«Это очень серьезное и почетное достижение. В сеть эквайринга Альфа-Банка входят в основном интернет-компании, которые исторически характеризуются повышенным уровнем оспариваемых клиентами операций, что обусловлено характером и форматом их бизнеса, особенностями коммуникаций, предоставления покупок и сервиса. Победа банка в этой номинации подтверждает тот факт, что сервис, сопровождение и ведение диспутных процедур в Альфа-Банке - одни из лучших в мире», - прокомментировал директор прецессингового центра Альфа-Банка Сергей Брынин.