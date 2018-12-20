В этом году число работодателей, планирующих выплату премий всем сотрудникам или отдельным категориям, максимальное за последние девять лет. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Всех сотрудников или отдельные категории персонала в этом году будут награждать премиями 45% российских компаний, в декабре прошлого года о подобных планах заявляли лишь 33% работодателей», — уточнили в SuperJob.

Статистика составлена по итогам ежегодных опросов. В этом году опрос проводился в течение первой половины декабря во всех регионах России.



Реже всего премии обещали в непростом для страны 2014 году. Тогда так называемую тринадцатую зарплату готовы были заплатить лишь 30% компаний.

Впрочем, и сегодня еще довольно много компаний, где годовые премии не предусмотрены. Так, 41% работодателей не намерены поощрять своих сотрудников. Еще 14% представителей компаний не осведомлены о решениях по выплате премий.

На вопрос, ожидает ли человек премию по итогам года, утвердительно ответили 26% работающих россиян. Почти половина (47%) респондентов констатировали отсутствие годовых премий в своих компаниях. 13% объясняют их невыплату нестабильным финансово-экономическим положением работодателя, еще 7% — другими причинами.