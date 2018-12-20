ВТБ снял Алексея Ананьева с должности генерального директора «Техносерва» и назначил на его место Дмитрия Трошенкова, сообщили RNS в пресс-службе ВТБ.

«ВТБ поменял текущего генерального директора компании и назначил представителя от банка. Им стал Дмитрий Трошенков, старший вице-президент ВТБ. Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело «Техносерв» до критического состояния», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими.

«В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом. В настоящий момент группа «Техносерв» находится под управлением новой команды менеджеров, которая займется стабилизацией ситуации и вывода актива из пике», — отмечает банк.

Группа ВТБ в июне закрыла сделку по покупке 40% группы «Техносерв».

Ранее в феврале предприниматель Алексей Ананьев в интервью «Ведомостям» говорил, что в январе разделил бизнес с братом Дмитрием. В результате Дмитрий Ананьев получил «Промсвязькапитал», через который ранее контролировались Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей – «Техносерв». По словам бизнесмена, он на тот момент контролировал 100% «Техносерва».