Создатель еthereum Виталик Бутерин пожертвовал 300 тыс. долларов в криптовалюте блокчейн-стартапам Prysmatic Labs, ChainSafe Systems и Sigma Prime, которые работают над следующей версией системы еthereum – еthereum 2.0. Sigma Prime разрабатывает клиент для еthereum 2.0 под названием Lighthouse, Prysmatic Labs работает над масштабируемостью сети, а ChainSafe тоже разрабатывает клиент для еthereum 2.0.

О проблемах стартапов Бутерин узнал из Twitter-треда и отправил им по 1000 еthereum, сообщает Ttrcoin .

Prysmatic Labs и Sigma Prime раньше уже принимали участие в программе грантов Ethereum Foundation. Prysmatic Labs получил 500 тысяч долларов в октябре и 100 тысяч долларов в марте, а Sigma Prime – 150 тысяч долларов в октябре.