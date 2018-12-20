Как и ожидал рынок, ФРС вчера повысила ставку до 2,5% в четвертый раз в этом году и подтвердила свой курс на повышение ставки в 2019 г. ЕЦБ не планирует поднимать ставку до лета, и курс евро остается слабым. Рубль заканчивает год также на минорной ноте - по итогам заседания ЦБ РФ ставка была повышена до 7,75%, но это не компенсировало давление на рубль, связанное с беспокойством по решению ЦБ вернуться на открытый рынок с покупками валюты. Новость об исключении компаний О.Дерипаски из SDN листа не впечатлила валютный рынок – не факт, что это и правда произойдет, и, кроме того, дамоклов меч новых санкций по-прежнему нависает над рынком.

ФРС повысила ставку в четвертый раз в этом году и планирует еще два повышения в 2019 г.: По итогам вчерашнего заседания ФРС США повысила ставку в четвертый раз в этом году до уровня 2,25-2,50%, в рамках ожиданий рынка. Регулятор сообщил о том, что планирует еще два повышения в 2019 г., хотя ранее речь шла о трех повышениях. Доллар США отреагировал укреплением до 1,138 евро/$, долларовый индекс прибавил 0,5%, поскольку рынок ожидал изменения риторики регулятора на еще более мягкую. Индекс S&P 500 отреагировал снижением на 3%, приблизившись к уровню 2500; дополнительное давление на него оказало напоминание председателя ФРС о том, что нормализация баланса ФРС будет продолжаться и в следующем году, что означает снижение ликвидности в финансовой системе и более жесткие финансовые условия. Что касается прошедшего на прошлой неделе заседания ЕЦБ, то по его результатам было объявлено о завершении программы количественного смягчения, общая сумма которой составила 2,6 трлн евро. Тем не менее, регулятор подтвердил свое намерение оставить ставку без изменений до лета 2019, что в результате разочаровало рынки. Ближайшим важным уровнем поддержки для пары евро/доллар является 1,136.

Ситуация по Brexit пока не проясняется: Фунт на неделе торговался в диапазоне 1,25-1,27 фунт/$. Все более очевидно становится то, что в Великобритании - политический кризис: парламент категорически против «мягкого» Brexit от Т.Мэй и даже не исключает варианта выхода из ЕС без соглашения, хотя это наихудший возможный сценарий, при котором потери ВВП страны могут составить около 9 пп. до 2030 г., или по $20 млрд в год. Самым важным событием будет повторное голосование по Brexit в парламенте, которое должно состояться до 21 января 2019 г.

Цены на нефть обновляют минимумы: Всего через две недели после решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в следующем году, цены на нефть вновь вернулись к падению и уже обновляют минимумы. Нефть марки Brent снижалась до отметки 56 $/барр., минимального уровня с ноября 2017 г. Цены на нефть снижаются на фоне высоких запасов нефти в США и опасений инвесторов касательно темпов роста мировой экономики. По данным Минэнерго США, запасы нефти сократились на 0,5 млн барр. при прогнозе сокращения на 2,5 млн барр.; запасы нефти в Кушинге (США) продемонстрировали прирост на 1 млн барр.

Рынок заканчивает год на минорной ноте: Новостной фон на неделе оказался разнонаправленным, рубль остается под давлением и продолжает торговаться в диапазоне 66-68 руб./$. Так, на прошедшем в пятницу заседании ЦБ принял решение повысить ставку на 25 бп до 7,75% - уровня конца 2017 г., и подтвердил план вернуться на рынок с покупками валюты по бюджетному правилу с 15 января, что является основной причиной слабости курса. Давление на рубль также оказали падающие цены на нефть. В то же время, поддержку российской валюте оказывал период налоговых выплат, который продолжится и на следующей неделе, а также новости о возможном снятии американских санкций с компаний О.Дерипаски. Тем не менее, в целом рынок заканчивает год на минорной ноте, т.к. вероятность того, что вышеупомянутые санкции все-таки не будут сняты (если Конгресс заблокирует решение OFAC), сохраняется; актуальны и риски нового раунда санкций. Торговый диапазон на неделю представляется как 66,0-68,5 руб./$.