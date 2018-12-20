Министерство по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) опубликовало 19 декабря подробное руководство для владельцев криптовалют, в котором объясняет свой подход к таким активам и вопросу их налогообложения.

Механизм, который будет применяться в отношении компаний, которые держат токены в бизнес-целях, пока не представлен. Его публикация ожидается на более позднем этапе, сообщает ForkLog .

HMRC не считает криптовалютные активы валютой или деньгами. При этом отношение ведомства к токену зависит от его фактического применения, а не определения.

Согласно руководству, инвесторы, которые приобретают токены исключительно в надежде на то, что их стоимость возрастет, при продаже будут должны заплатить налог на прирост капитала. Частные лица, получающие токены от своих работодателей в качестве оплаты, от майнинга, в виде трансакционных комиссий или эйрдропов, будут должны заплатить налог на прибыль и внести взносы в фонд социального страхования.

HMRC не приравнивает покупку и продажу криптоактивов к участию в азартных играх. А для более простого подсчета подлежащей к уплате налоговой суммы частные лица могут объединить разные активы в один пул, а не подсчитывать прибыли и потери по каждому отдельно взятому активу.