О разработке национальных стандартов для технологии блокчейна и распределенного реестра было объявлено в марте этого года.
Министерство промышленности и информатизации КНР (MIIT) опубликовало четыре национальных стандарта для технологии блокчейн.
Документы разработаны Китайским институтом стандартизации электроники (CESI) и призваны ускорить развитие технологии распределенного реестра в стране, сообщает Anycoin.
Стандарты включают «Спецификацию защиты конфиденциальности блокчейна», «Спецификацию имплементации смарт-контракта», «Руководство по использованию блокчейна при передаче доказательств» и «Общую спецификацию безопасности технологии блокчейн».
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