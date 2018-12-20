Министерство промышленности и информатизации КНР (MIIT) опубликовало четыре национальных стандарта для технологии блокчейн.

Документы разработаны Китайским институтом стандартизации электроники (CESI) и призваны ускорить развитие технологии распределенного реестра в стране, сообщает Anycoin .

Стандарты включают «Спецификацию защиты конфиденциальности блокчейна», «Спецификацию имплементации смарт-контракта», «Руководство по использованию блокчейна при передаче доказательств» и «Общую спецификацию безопасности технологии блокчейн».