Совладелец USM Holdings Алишер Усманов передаст топ-менеджерам холдинга 10% акций компании. Об этом миллиардер рассказал в интервью Forbes.

«Как самый реальный вариант я сегодня вижу передачу своего пакета в руки менеджмента, чтобы они продолжили дело. Они доказали, что умеют, они молодые», — сказал Усманов.

Сейчас, по его словам, 30% акций USM принадлежит Владимиру Скочу (отцу депутата Андрея Скоча), 8% — иранскому бизнесмену Фархаду Мошири, гендиректору USM Management Ивану Стрешинскому — 3%. У самого Усманова 49% акций.

«Еще 10% зарезервированы для менеджеров. У Стрешинского доля в ближайшее время увеличится», — рассказал Усманов.

Он допустил, что среди акционеров холдинга может оказаться и кто-то из его родственников. Однако, по словам бизнесмена, совладельцами USM они могут стать только в том случае, если будут «толковыми». «Кто-то из моих родственников уже работает. Их мало, но один из них полностью соответствует сегодня бизнесу «Металлоинвеста», — рассказал Усманов.

Для родственников, считает Усманов, можно создать наследственный траст. «Они будут получать какие-то дивиденды, которых хватит для того, чтобы начать собственный путь, или строить бизнес, или просто безбедно жить», — резюмирует Усманов. По его мнению, передавать по наследству можно деньги, «а по поводу самого бизнеса надо долго думать, кому его оставлять».