Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом Уралтрансбанка, следует из материалов АСВ.

Центральный банк отозвал лицензию у Уралтрансбанка в конце октября. Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2% и снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату регистрации банка. Банк России три раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении Уралтрансбанка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

«Уралтрансбанком использовалась универсальная бизнес-модель, связанная с кредитованием юридических и физических лиц с привлечением в качестве основного источника фондирования денежных средств населения. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа в 2017 году выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, несоблюдение обязательных нормативов и, как следствие, наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — говорилось в сообщении.

«Дыра» в капитале екатеринбургского Уралтрансбанка на 25 октября 2018-го составляет 569 млн рублей исходя из оценки активов в 7,453 млрд и обязательств в 8,022 млрд. Из материалов Центробанка, в частности, следует, что оценка активов снижена с фигурирующих в бухгалтерском балансе 8,581 млрд рублей за счет уменьшения оценки чистой ссудной задолженности с 6,187 млрд до 5,209 млрд, а также за счет корректировки показателя по статье «прочие активы».