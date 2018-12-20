TCS Group Holding (головная структура Тинькофф Банка) разместила годовые европейские коммерческие бумаги (ECP) в трех валютах, общая сумма в эквиваленте составила 54 млн долларов, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

«Итоговый объем размещения составил 54 миллиона долларов, из них 33,6% — в долларах, 2,6% — в рублях и 63,8% — в евро. Традиционно целевой аудиторией для такого инструмента, как ЕСР, являются швейцарские частные банки. Наш выпуск также не стал исключением: практически весь спрос на этот выпуск пришел именно из этого сегмента рынка», — заявили в пресс-службе, уточнив, что ставка в долларах составила 4,25%, в евро — 1,25%, в рублях — 9,5%.

«Свою задачу по размещению ECP TCS Group полностью выполнила: мы привлекли объем, необходимый для рефинансирования нашего прошлогоднего транша размером в 50 миллионов долларов на привлекательных для нас условиях, и одновременно протестировали рыночный спрос на этот инструмент в евро. Мы довольны результатом размещения», — добавили в пресс-службе.

TCS начал размещение в начале декабря. Холдинг собирал заявки на размещение ECP в четырех валютах: долларах, евро, швейцарских франках и рублях. Ориентир доходности в рублях составлял 9,5%, в долларах — 4,25%, в евро — 1,25%, во франках — 0,75%. Источник ТАСС на финансовом рынке на прошлой неделе говорил, что итоговый объем размещения составил около 50 млн долларов в нескольких валютах.

Европейские коммерческие бумаги — необеспеченные краткосрочные, как правило, до года — долговые бумаги. В настоящее время Олегу Тинькову принадлежит 47,3% TCS Group, менеджменту компании — 5,6%, в свободном обращении — 47,1%.