Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявления трех банков о включения долга перед ними в размере более 1,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания».

В реестр кредиторов ООО включена задолженность перед банком Уралсиб» в размере 686,7 млн рублей, банком «Глобэкс» в 437,1 млн рублей и Кредит Европа Банком в 302,3 млн рублей.

Арбитраж 22 августа по заявлению ООО «БигБокс» ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания».

Кроме того, суд 5 июля ввел процедуру наблюдения в отношении НАО «Юлмарт». Временным управляющим должника был утвержден Денис Тихмянов. Требование ООО «БигБокс» в размере 100 млн рублей было включено в реестр требований кредиторов «Юлмарта».

С заявлениями о банкротстве «Юлмарта» в суд обращались предприниматель Олег Морозов (долг составил 248 млн рублей, заявитель приобрел права требования у Дмитрия Костыгина), ООО «Балтийская электронная площадка» (100 млн рублей), а также ООО «Консультационная группа «Санация» (50 млн рублей, приобрело права требования у «Балтийской электронной площадки»).