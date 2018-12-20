Штраф за неоплату парковки в Москве может быть повышен в два раза — до 5 тыс. рублей. Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях внесен в Мосгордуму. Проект размещен на сайте столичного парламента.

«В настоящий момент размер взимаемого административного штрафа за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в соответствии со статьей 8.14 КоАП города Москвы составляет 2 500 рублей, что не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности», — говорится в пояснительной записке к документу.



Кроме того, указанный размер административного штрафа несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках, считают авторы инициативы.

«В целях обеспечения соразмерности стоимости платы за парковку и размера административного штрафа за неуплату этой стоимости, а также обеспечения последовательной реализации государственной политики и нормативного правового регулирования в области благоустройства в городе Москве законопроектом предлагается установить административный штраф за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в размере 5 000 рублей», — поясняют чиновники.



Напомним, 15 декабря стоимость стоянки на ряде загруженных улиц города была повышена в дневное время до 380 рублей в час, а бесплатная парковка по воскресеньям отменена. Также во всем городе сократили бесплатный период парковки с 15 минут до пяти, напоминает «Российская газета» .

Взамен столичные власти пообещали в новой версии приложения «Парковки Москвы», через которое большая часть водителей оплачивает стоянку, внести возможность исправлять ошибочно введенные номера зон, машин, а также продолжительность парковки. Обновление должно выйти в I квартале 2019 года.