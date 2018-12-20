Члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сократят добычу нефти в первом полугодии 2019 года на 3,02% вместо планировавшихся ранее 2,5%, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

«Фактическая корректировка добычи для отдельных стран [ОПЕК] составляет 3,02%, что немного превышает первоначально обсуждавшиеся 2,5% в связи с необходимостью учесть исключения, сделанные для Ирана, Ливии и Венесуэлы", — отметили в организации.

В ОПЕК также добавили, что Саудовская Аравия сократит добычу до 10,2 млн баррелей в сутки, что ниже уровней октября текущего года.

Сокращение добычи в 3,02% позволит добиться снижения производства нефти странами ОПЕК на 800 тыс. баррелей в сутки. Государства, не входящие в ОПЕК, сократят добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Официально опубликовать уточненные планы по снижению добычи в ОПЕК планируют 21 декабря.