«Рокетбанк» запускает акцию «Рокетснег», рассчитанную на любителей активного зимнего отдыха, и предлагает повышенный кешбэк — до 10%, сообщили в пресс-службе финорганизации.

«Особенность акции «Рокетснег 2.0» — сотрудничество с сервисом «Яндекс.Погода». Когда приложение или сайт будет показывать снегопад в городе участника, на все горнолыжное снаряжение и ски-пассы можно получить повышенный кешбэк 5%. А с падением температуры воздуха кешбэк в барах будет расти до 10%», — отмечается в релизе.



«Рокетснег» продлится с 20 декабря 2018 года по 28 февраля 2019-го.