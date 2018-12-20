Санкции со стороны Запада, помимо минусов, имеют ряд плюсов. В частности, они заставили российское правительство «включить мозги». Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Потери европейской экономики очень значительны, для них это чувствительно. Санкции наносят ущерб всем. Но есть и плюсы. Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям, и западные эксперты это признают. В прошлом году мы истратили на импортозамещение 600 миллиардов рублей. Есть минусы, есть и плюсы. Мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без шоков и нелегитимных ограничений», — рассказал он, отвечая на вопрос журналиста.

«Мы спокойно делаем свое дело. Наша экономика адаптировалась ко внешним ограничениям. У нас после мирового кризиса 2008—2009 годов ВВП упал на 7,8%. А после введения санкций в 2014 году падение составило 2,5%», — подчеркнул он.