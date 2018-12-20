Роль рубля как резервной валюты возрастает и в дальнейшем при соблюдении ряда условий продолжит расти, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Роль рубля как резервной валюты, используемой в расчетах, возрастает, немного, но возрастает, прежде всего в расчетах между странами ЕврАзЭС и постсоветского пространства. В расчетах между РФ и Республикой Беларусь — уже более 60%. Роль рубля в этом сегменте будет укрепляться, и это очевидно, так как это надежно и не связано с издержками в долларовых расчетах. Где бы ни происходили расчеты в долларах, они идут через американские банки. Если есть ограничения, происходит желание уйти от этих ограничений», — указал он.

По его словам, для того, чтобы рубль укреплялся в качестве региональной резервной валюты, надо решить несколько задач. «Необходимо сократить волатильность, курс должен быть стабильным. В целом нам удается это сделать. Это связано с деятельностью Центрального банка. Как вы видите, он стабилен, он несколько оторвался от колебаний цен на энергоносители, в том числе благодаря введению плавающего курса. Надо и дальше обеспечить стабильность и низкую инфляцию. Следующий шаг — надо развивать финансовую инфраструктуру расчетов в рублях, и мы будем это делать», — отметил президент.