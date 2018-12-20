Удаление рекламы обмена валюты никак не связано со стратегий России по дедолларизации. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, план по снижению зависимости российской экономики от доллара касается только расчетов между хозяйствующими субъектами, а не граждан.

«Когда обсуждали сегодняшнюю конференцию, Дмитрий Сергеевич (Песков. — Прим. Банки.ру) сказал, что убирают рекламу обменных курсов в некоторых городах, в том числе и в Москве. У граждан возникает вопрос, с чем это связано, связано ли это с какими-то запретами хождения долларов. Ничего подобного нет и не будет, хочу всех успокоить. Это связано только с одним — с борьбой с нелегальными обменниками», — пояснил Путин.

Госдума 5 декабря приняла закон, который предоставляет ЦБ право устанавливать требования к банкам по размещению информации о курсах иностранных валют к рублю, в частности запрещать размещение таких объявлений на улице и на внешних витринах. 18 декабря президент подписал документ. Напомним также, что пункты обмена валюты, не относящиеся к банкам, вне закона еще с 1 октября 2010 года.

